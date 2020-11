Watch Dogs: Legion ligt ondertussen al even in de winkelrekken. Zoals wel vaker het geval is bij nieuwe games – en al helemaal als ze uit de Ubisoftstal komen – kampt de titel momenteel nog met enkele schoonheidsfoutjes. Ubisoft probeert deze problemen plichtsbewust de wereld uit te helpen en heeft daarom besloten de geplande online modus uit te stellen naar 2021. Kwestie van alle aandacht te focussen op wat het meest dringend is.

Oorspronkelijk zou de game volgende week al geüpdatet worden met multiplayeropties. Zo zou je met vier mensen in coöp door de virtuele straten kunnen trekken, alsook elkaars spelwereld kunnen binnendringen. Om deze spelmodi uit te proberen, zullen we dus iets langer moeten wachten. Niet dat we dat erg vinden, overigens. Ubisofts keuze om eerst de singleplayer te optimaliseren, kunnen we uiteindelijk alleen maar toejuichen.

“As part of our commitment to fixing the game’s issues, we’ve decided to delay the Online mode of Watch Dogs: Legion to early 2021. This will allow us to focus on fixing issues with single player, and it will give us more time to test the Online experience to help ensure a smooth launch of the mode.”