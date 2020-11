Vigor is een free-to-play ‘loot-and-shoot’ game die eigenlijk gisteren had moeten verschijnen voor de PlayStation 4. Oplettende zielen zullen echter gemerkt hebben dat het spel uiteindelijk niet in de virtuele rekken van de PlayStation Store beland is.

Daar is een heel goede reden voor. De PS4-versie is namelijk uitgesteld en zal nu gedurende de feestdagen gelanceerd worden. Samen met de PS5-editie, overigens. De reden? Je raadt het al: corona en de alternatieve werkregelingen die daaruit voortkomen.

We laten ontwikkelaar Bohemia Interactive even zelf aan het woord:

“The majority of our team works remotely again and we overestimated our capacities and the time needed to get everything ready. We apologize for the inconvenience.”