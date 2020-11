Review | SteelSeries Arctis 7P Wireless – SteelSeries is geen klein merk onder de gaming headsets. Met de komst van de PlayStation 5 is het dan ook erg interessant om te kijken wat SteelSeries nu te bieden heeft. De SteelSeries Arctis 7P Wireless headset is een van de eerste headsets op de markt die draadloos en tegelijkertijd volledig compatible is met de PS5, en natuurlijk ook nog de PS4. De doos prijst bovendien aan dat er diverse professionele gamers zijn die veel prijzengeld hebben gewonnen met deze headset, dus dat schept een verwachting. We gaan jullie nu met plezier vertellen wat je in huis haalt met de Arctis 7P.

Het stalen pakket

SteelSeries heeft altijd zeer gelikte ontwerpen van hun headsets gehad en dat is nu niet anders. Mijn wit-zwarte exemplaar (zwart is ook verkrijgbaar) met blauwe accenten staat goed bij het elegante ontwerp van de PS5. Het ski-band design van de hoofdband is kenmerkend bij de 7P en de eveneens elegante earcups zijn erg fraai om te zien. De hoofdband zelf is van licht staal, waardoor de headset als premium aanvoelt. Heel de headset voelt bovendien stevig en premium aan qua bouw. Je hebt natuurlijk ook nog het een en ander aan functies. Zo heb je aan de linker earcup de volume- en de muteknop en daaronder vind je verschillende aansluitingen om je headset bedraad te verbinden of om deze op te laden. We moeten wel opmerken dat de muteknop af en toe een beetje kan haken bij het indrukken ervan, dus een optimaal systeem is het niet. Dit mag eigenlijk ook niet voorkomen bij een headset van ongeveer €180,-.

SteelSeries geeft je drie kabels in het pakket, zodat je op elke gewenste manier de headset kunt gebruiken: USB-C naar A voor opladen, een zogenaamde 4-pole kabel om deze via mini-jack op de controller aan te sluiten en een USB-A naar micro-USB voor eventueel opladen via pc of anders. Als klap op de vuurpijl krijg je natuurlijk ook nog een dongle, die je nodig hebt om wireless gebruik te kunnen maken van de headset, wat ook de hoofdreden zal zijn voor een aanschaf. Dit komt echter wel met een wat onhandig ontwerp, want de dongle is namelijk zeer breed en bij gebruik blokkeert het je USB-A poort op de PlayStation 5. Als je de headset bijvoorbeeld in combinatie met de Nintendo Switch gebruikt, dan gaat het prima, maar voor de PS5 is het simpelweg niet handig ontworpen. Een workaround voor de PS5 is dat je de dongle (met USB-C) als het ware aan een verlengkabel hangt en die dan in je PS5 stopt, wat vreemd genoeg weer in de USB-A poort moet. Dit geldt ook voor de PS4.

Staal geluid met scherpe kantjes

De Arctis 7P Wireless headset heeft een erg stalen geluid, waarmee we kunnen veronderstellen dat het goed bij de merknaam past. Enfin, je hebt te maken met erg koud geluid met deze headset, dus mocht je op zoek zijn naar een headset die een diepe bass kent, dan heb je aan de 7P geen goede. Voor de mensen die de wat koudere signatuur kunnen waarderen heb je daarentegen met deze headset wel een goede optie. Als je lage tonen hebt, dan kun je de bass die daarbij kan zitten op een degelijke manier ervaren, maar dit verdwijnt zodra er hogere tonen bijkomen. De treble heeft duidelijk de overhand, waardoor je op drukke momenten een vlakke presentatie zult hebben qua geluid. De bass is er simpelweg te weinig om een wat vollere presentatie te produceren.

Een ding is dus zeker, helder is het daardoor allemaal wel. Hoewel de ruimtelijkheid bescheiden is, heb je een degelijke onderscheiding van de tonen wanneer je competitief zou gamen. Er is echter wel een groot punt waar we tegenaan lopen met deze geluidssignatuur. Doordat de treble zeer aanwezig is, heb je het probleem dat bij de hoogste tonen het geluid erg schel kan worden. Denk aan zwaarden die tegen elkaar kletsen of als je spulletjes in een shooter oppakt, dan gaat dit vaak gepaard met wat hogere tonen. Deze hoor je erg prominent terug en vooral scherp in je oren. Bij de hoogste tonen mag SteelSeries best een toontje lager zingen qua standaard instellingen, waardoor het allemaal net even wat zachter voor het oor is. Dit zou een meer comfortabel gebruik bij lange sessies ten goede komen.

Flexibel in gebruik

De microfoon deelt een beetje dezelfde geluidservaring bij gebruik. Hoewel wat schel, is het voor een ander fijn om jezelf zo te laten klinken, niet natuurlijk maar erg duidelijk en dat is het belangrijkste. Op de verpakking staat dat je 24 uur lang non-stop gebruik kan maken van de headset en we kunnen beamen dat dit een juiste indicatie van de accuduur is. Mocht je dan toch nog meer te zeggen hebben tegen je medespelers, maar is de accu bijna leeg, dan kan je door blijven gamen via de mini-jack aansluiting terwijl je via de kabel (Micro-USB) de headset ondertussen aan het opladen bent. Ondanks dat de dongle zo’n onhandig ding is, is dit wel een mooie tussenoplossing.

En dat is uiteindelijk erg fijn aan de Arctis 7P Wireless headset van SteelSeries. Je kan het gebruiken voor de PS4 en PS5, maar ook voor de Nintendo Switch en pc. Met de verschillende kabels heb je altijd wel een manier om de headset op te laden of aan te sluiten, waarbij de dongle wel zo makkelijk is dat het op elk apparaat volgens het plug & play principe werkt. Wat de headset ook fijn doet is het comfort. De ski-band neemt veel van het gewicht op je hoofd weg, waardoor de headset erg licht aanvoelt. De earcups zitten casual op je oren dankzij de stoffen en fijne oorkussens die stevig genoeg zijn. Ook de microfoon is makkelijk uitschuifbaar, maar omdat het een soepele steel heeft is het goed zetten of terugschuiven iets minder vlot te doen.