Het is vandaag officieel Black Friday en daar springen ontzettend veel retailers maar wat graag op in. Voor ons gamers betekent dit ook dat dit het moment is om nieuwe of oudere games aan te schaffen, want veelal is de prijs flink gezakt.

Met Black Friday vandaag hebben we nu een overzicht van alle aanbiedingen die Game Mania op dit moment heeft. Hieronder vallen enorm veel verschillende games, waaronder zeker de nodige toppers. Daarnaast kun je ook de nodige hardware en accessoires tegen een scherpe prijs aanschaffen.

Hieronder het complete overzicht van alle aanbiedingen.

Hardware

PS4 Slim 500GB + FIFA 21 – Van €339,- voor €299,-

PS4 Slim 500GB + Horizon, Spider-Man en Ratchet & Clank – Van €339,- voor €289,-

Official Stereo Gaming Headset V3 Titan – Van €34,98 voor €29,98

Turtle Beach Ear Force Recon 200 – Van €59,98 voor €34,98

Turtle Beach Ear Force Recon 70 (Camo Blue) – Van €39,98 voor €32,98

Turtle Beach Elite Pro V2 – Van €169,98 voor €124,98

Turtle Beach Ear Force Recon 50P – Van €29,98 voor €19,98

Turtle Beach Ear Force Stealth 600 – Van €99,98 voor €89,98

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 – Van €99,98 voor €89,98

Nacon Revolution Pro 3 Official Controller – Van €109,98 voor €89,98

eSwap Pro controller – Thrustmaster – Van €169,98 voor €99,98

DualShock 4 Controller Zwart + FIFA 21 – Van €99,98 voor €79,98

DualShock 4 Controller Cadeauverpakking – Van €59,98 voor €39,98

DualShock 4 Controller Glacier White – Van €59,98 voor €37,98

DualShock 4 Controller Diverse kleuren – Van €64,98 voor €39,98,-

PlayStation VR Mega Pack II + Camera + 5 Games – Van €339,- voor €234,-

PlayStation VR Mega Pack III + Camera + 5 Games – Van €339,- voor €234,-

Games

13 Sentinels – AEGIS RIM – Van €59,98 voor €29,98

ARK – Survival Evolved – Van €34,98 voor €24,98

Assassin’s Creed III Remastered – Van €39,98 voor €19,98

Assassin’s Creed Origins – Van €29,98 voor €19,98

Assassin’s Creed Odyssey – Van €39,98 voor €19,98

Battlefield V – Van €49,98 voor €19,98

Bayonetta & Vanquish Bundle Launch Edition – Van €39,98 voor €19,98

Blood & Truth – Van €39,98 voor €19,98

Bloodborne – Van €19,98 voor €9,98

Borderlands 3 – Van €29,98 voor €9,98

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Van €59,98 voor €34,98

Cities: Skylines Parklife Edition – Van €29,98 voor €19,98

Concrete Genie – Van €29,98 voor €18,98

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Van €64,98 voor €44,98

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Van €39,98 voor €24,98

Darksiders III – Van €29,98 voor €14,98

Days Gone – Van €64,98 voor €18,98

Death Stranding – Van €64,98 voor €18,98

Descenders – Van €29,98 voor €19,98

Desperados 3 – Van €39,98 voor €19,98

Destroy All Humans! – Van €39,98 voor €19,98

Detroit: Become Human – Van €39,98 voor €19,98

DiRT 5 – Van €64,98 voor €49,98

DiRT 5 Limited Edition – Van €64,98 voor €49,98

DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition – Van €39,98 voor €29,98

DOOM Eternal – Van €29,98 voor €19,98

Dragon Ball Z: Kakarot – Van €39,98 voor €24,98

Dreams – Van €39,98 voor €18,98

Everybody’s Golf – Van €39,98 voor €19,98

Fairy Tail – Van €64,98 voor €39,98

Fallout 76 – Van €19,98 voor €9,98

Far Cry 5 – Van €29,98 voor €19,98

Far Cry New Dawn – Van €29,98 voor €14,98

Far Cry New Dawn Superbloom Edition – Van €29,98 voor €14,98

Farming Simulator 19 Platinum Edition – Van €39,98 voor €29,98

Fast & Furious Crossroads – Van €49,98 voor €19,98

FIFA 21 – Van €64,98 voor €39,98

Final Fantasy VII Remake – Van €64,98 voor €34,98

Firewall Zero Hour (VR) – Van €29,98 voor €19,98

F1 2020 – Van €64,98 voor €39,98

F1 2020 Seventy Edition – Van €64,98 voor €39,98

Ghost of Tsushima – Van €64,98 voor €49,98

Ghost Recon Breakpoint – Auroa Edition – Van €29,98 voor €14,98

God of War III Remastered – Van €19,98 voor €9,98

God of War – Van €19,98 voor €9,98

Gran Turismo Sport Spec II – Van €29,98 voor €19,98

Gran Turismo Sport – Van €19,98 voor €9,98

Greedfall – Van €29,98 voor €19,98

Grid Day One Edition – Van €29,98 voor €19,98

Horizon Zero Dawn Complete Edition – Van €19,98 voor €9,98

Hunt: Showdown – Van €39,98 voor €24,98

InFAMOUS – Second Son – Van €19,98 voor €9,98

Judgment – Van €59,98 voor €19,98

Jurassic World Evolution – Van €49,98 voor €29,98

Just Dance 2020 – Van €29,98 voor €19,98

Just Dance 2021 – Van €59,98 voor €34,98

Killzone: Shadow Fall – Van €19,98 voor €9,98

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Van €39,98 voor €29,98

The Last of Us Remastered – Van €19,98 voor €9,98

The Last of Us Part II – Van €64,98 voor €24,98

LittleBigPlanet 3 – Van €19,98 voor €9,98

Madden NFL 21 – Van €64,98 voor €44,98

Mafia Definitive Edition – Van €39,98 voor €29,98

Mafia Trilogy – Van €59,98 voor €49,98

Maneater – Van €39,98 voor €29,98

Marvel’s Avengers – Van €64,98 voor €29,98

Iron Man VR – Van €39,98 voor €29,98

Marvel’s Spider-Man – Van €39,98 voor €19,98

Marvel’s Spider-Man GOTY Edition – Van €49,98 voor €29,98

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – Van €59,98 voor €49,98

MediEvil – Van €29,98 voor €19,98

Metro Exodus Pre-Order Edition – Van €29,98 voor €19,98

MotoGP 20 – Van €49,98 voor €29,98

Moving Out – Van €29,98 voor €19,98

NBA 2K21 – Van €64,98 voor €34,98

Need for Speed Heat – Van €64,98 voor €29,98

Need for Speed Payback – Van €29,98 voor €19,98

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered – Van €39,98 voor €29,98

NHL 21 – Van €64,98 voor €44,98

Nioh – Van €19,98 voor €9,98

Nioh 2 – Van €64,98 voor €39,98

No Straight Roads – Van €39,98 voor €19,98

One Piece Pirate Warriors 4 – Van €59,98 voor €39,98

The Outer Worlds – Van €29,98 voor €19,98

Overcooked! Double Pack – Overcooked 1 & 2 – Van €24,98 voor €19,98

Paw Patrol: On a Roll – Van €29,98 voor €19,98

PGA Tour 2K21 – Van €54,98 voor €34,98

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Van €39,98 voor €19,98

Predator: Hunting Grounds – Van €39,98 voor €19,98

Project CARS 3 – Van €49,98 voor €29,98

Ratchet & Clank – Van €19,98 voor €9,98

Red Dead Redemption II – Van €39,98 voor €29,98

Ride 4 – Van €64,98 voor €49,98

Rocket Arena – Mythic Edition – Van €9,98 voor €4,98

Saints Row: The Third – Remastered – Van €39,98 voor €24,98

Sakura Wars – Day One Edition – Van €59,98 voor €19,98

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition – Van €64,98 voor €34,98

Skater XL – Van €44,98 voor €34,98

Sniper Elite V2 Remastered – Van €29,98 voor €19,98

Spyro Reignited Trilogy – Van €39,98 voor €24,98

Star Wars: Squadrons – Van €39,98 voor €29,98

Star Wars Battlefront II – Van €29,98 voor €19,98

Star Wars Jedi: Fallen Order – Van €64,98 voor €29,98

Super Monkey Ball Banana Blitz HD – Van €29,98 voor €19,98

The Survivalists – Van €29,98 voor €19,98

Team Sonic Racing – Van €39,98 voor €19,98

Tennis World Tour 2 – Van €49,98 voor €29,98

The Crew 2 – Van €29,98 voor €19,98

The Escapists Double Pack – Van €24,98 voor €19,98

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Van €44,98 voor €39,98

Tour de France 2020 – Van €49,98 voor €29,98

Trials Rising Gold Edition – Van €29,98 voor €14,98

Trollhunters: Defenders of Arcadia – Van €39,98 voor €27,98

Two Point Hospital – Van €39,98 voor €19,98

EA Sports UFC 4 – Van €64,98 voor €49,98

Uncharted 4: A Thief’s End – Van €19,98 voor €9,98

Uncharted: The Nathan Drake Collection – Van €19,98 voor €9,98

Uncharted: The Lost Legacy – Van €19,98 voor €9,98

Unravel Yarny Bundel – Van €29,98 voor €19,98

Until Dawn – Van €19,98 voor €9,98

Wasteland 3 Day 1 Edition – Van €59,98 voor €39,98

Watch Dogs Legion – Resistance Edition – Van €64,98 voor €41,98

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition – Van €29,98 voor €19,98

World War Z – Van €29,98 voor €19,98

WRC 9 – Van €59,98 voor €29,98

Wreckfest – Van €29,98 voor €19,98

WWE 2K Battlegrounds – Van €39,98 voor €19,98

Yakuza: Like a Dragon Day Ichi Edition – Van €59,98 voor €54,98

Zombie Army 4: Dead War – Van €39,98 voor €29,98

Deze deals zijn tot en met 30 november beschikbaar.