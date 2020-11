Er zijn al fysieke versies van Cyberpunk 2077 in omloop en hoewel dit voor veel spoilers kan zorgen, levert het ook informatie op die niet onbelangrijk is om te weten. Het is namelijk nu al bekend hoeveel ruimte de game in beslag neemt op de harde schijf van de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Twisted Voxel meldt op Twitter dat Cyberpunk 2077 aardig groot is, namelijk 71,73GB. Hier moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat dit zonder de day one patch is. De game werd opnieuw uitgesteld terwijl deze al goud was gegaan, voor nog meer optimalisatie.

Je kan er dus vergif op innemen dat de day one patch ook aardig aan de maat zal zijn. Je moet er dan ook niet van opkijken als je uiteindelijk richting de 100GB nodig hebt om Cyberpunk 2077 te installeren.