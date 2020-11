De PlayStation 5 heeft geen webbrowser en zal die ook niet krijgen volgens Sony, ook al vertellen de instellingen van de console een ander verhaal. Er is echter alsnog een manier om te surfen op het internet via de PS5, zij het via een kleine omweg.

Als je een boodschap stuurt via het PlayStation Network naar een vriend/vriendin met daarin een hyperlink, dan kan je vervolgens vrijuit browsen door de link te volgen. Je kan dit ook vastpinnen door de Options-knop in te drukken en ‘Pin to the side’ te kiezen.

Zo kan je bijvoorbeeld een walktrough van een game naast je spelscherm zetten om je te helpen om verder te komen in het avontuur. Dit is weer te bereiken via de kaartjes en het werkt ook met YouTube video’s, zo blijkt nu.