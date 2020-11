Remasters, remakes en vooral Call of Duty games vallen niet in de smaak bij gamers als het gaat om originaliteit. Hoewel Sony hun best heeft gedaan om een leuke launch line-up te presenteren voor ons, is een van hun sterkste games een remake van een oudere titel. Zeker niet de minste, maar niet per se origineel. Nog altijd beter dan wat de Xbox te bieden heeft, want echt veel verder dan Gears Tactics komen we niet.

Rond de launch hebben wij ook een nieuwe Call of Duty onder de noemer ‘Black Ops Cold War’ mogen ontvangen en dat staat gelijk aan een hoop kritische ‘fans’/gamers die altijd heel vocaal zijn in het roepen dat het kopieerwerk is. Ja, er zijn altijd overeenkomsten tussen de games, maar dat is een beetje wat je kan verwachten met een jaarlijks terugkerende franchise. Opvallend is dat de games desondanks altijd goed verkopen, maar er is nog iets anders wat er een beetje bovenuit springt.

Het internet klaagt steevast jaarlijks dat men hetzelfde doet en als het ware de gameplay recyclet. Ook als het inhoudelijk op hergebruik van animaties, gebouwen of segmenten komt, want dat toont het gelijk van de eerder omschreven vocale groep aan. Toch is hier enige vorm van hypocrisie te bespeuren en dat gaat met name om vrij specifieke onderdelen uit de franchise: maps. Want Nuketown of Shipment keren steevast terug en daar hoor je dan weer niemand over. Dit is letterlijk copy paste en dat wordt weer met open armen ontvangen, ook door de kritische fans. Best gek, nietwaar?

Hier moeten we natuurlijk bij opmerken dat we hier een deel van de community op aanspreken, want lang niet iedereen deelt (gelukkig) deze mening.

De stelling is daarom deze week – iets specifieker dan gebruikelijk – dat gamers zeer selectief zijn in wat mag terugkeren met betrekking tot games en wat niet. De benadering is in bepaalde zin best hypocriet, want het raakt kant noch wal door die selectieve benadering. Nu is Call of Duty hierin een uitstekend voorbeeld, maar als we breder kijken zijn er nog diverse andere soortgelijke gevallen aan te halen.

Wat vinden jullie van dit soort gedrag? Kritiek leveren op games is erg goed en moedigen wij zelfs aan, dat is immers ook ons werk. Door kritiek te leveren kunnen games alleen maar beter worden en dat is uiteindelijk voor iedereen winst. Maar selectief zijn in bepaalde beschouwingen is niet goed, want dat zorgt voor een ongeloofwaardig voorkomen. Laat het hieronder weten wat jullie opinie hierover is, en let erop op, wees lief voor elkaar.