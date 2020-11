De ene retailer na de andere heeft zijn Black Friday deals online gezet en van de grootste partijen hebben we alle sales bij elkaar gezocht en verzameld. Zo kon je eerder hier op PSX-Sense al checken welke deals er in de PlayStation Store zijn, maar ook wat Game Mania en Bol.com in de aanbieding hebben.

Een andere grote partij is natuurlijk de MediaMarkt en die mag niet ontbreken. Hier vind je ook weer de nodige deals, maar het gros is overlappend met de andere genoemde partijen. Desalniettemin profiteer je dus ook hier van mooie deals, kijk dus snel verder of er wat tussenzit. Interesse in een aanschaf? Klik dan hier.

Hardware

PlayStation 4 Slim 500GB + FIFA 21 – €299,-

DualShock 4 – €39,-

PlayStation 4 Slim 500GB + Spider-Man, Horizon en Ratchet & Clank – €299,-

Sony PlayStation VR Megapack II + 5 games – €229,-

PlayStation VR (V2) + Camera + PlayStation VR Worlds – €199,-

Games