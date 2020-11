De launch van de PlayStation 5 is een gigantisch succes, in de zin van dat het apparaat op dit moment haast onmogelijk te verkrijgen is via reguliere kanalen. Alsof dat niet al vervelend genoeg is, kan je zelfs de pakketbezorger niet meer vertrouwen met jouw aanwinst mocht je er één hebben kunnen bemachtigen.

Het overkwam een gezin in Engeland, waar de pakketbezorger mooi op camera is vastgelegd terwijl hij er vandoor scheurt met de PlayStation 5. Die PS5 was echter bedoeld voor de zestiende verjaardag van een van de kinderen in de familie Walker.

Het is maar goed dat de familie een camera had hangen, want nadat ze dit aan Amazon hebben laten zien heeft het bedrijf actie ondernomen. De stelende pakketbezorger werkt niet langer voor de retailgigant.