Het mag nu onderhand wel bekend zijn dat Keanu Reeves een grote rol heeft in Cyberpunk 2077. Niet alleen gamers van over de hele wereld kijken reikhalzend uit naar deze nieuwe game, natuurlijk doen ook Keanu Reeves fans dat. Mocht jij nu net tot die laatste groep behoren, hoe zou jij het vinden om in de schoenen van the-man-himself te kunnen staan?

Let op, lichte spoilers: Het gaat in ieder geval deel uitmaken van het verhaal. In de laatste uitzending van Night City Wire zagen we namelijk bepaalde first-person segmenten, waarin we overduidelijk de arm van Johnny Silverhand, het fictieve personage wat Keanu speelt, in beeld zagen. Dit zijn vermoedelijk bepaalde flashback segmenten, gezien de lichamelijk vorm van Johnny Silverhand niet meer onder de levenden is.

Als de zon en de sterren goed staan, er eindelijk een Brexit-akkoord wordt getroffen én het een zonnige dag is in Polen, mogen we Cyberpunk 2077 op 10 december in onze handen verwachten.