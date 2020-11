Een van de launch games voor de PS5 was natuurlijk het nieuwe Spider-Man avontuur waarin Miles Morales de hoofdrol speelt. Insomniac Games zette een prima game neer zoals je kunt lezen in onze review en af en toe wordt de titel van een update voorzien. Dat is nu ook het geval en het gaat dit keer om een kleine update.

Update 1.005 of 1.05 is nu klaar om te downloaden voor zowel de PS4- als de PS5-versie en die pakt een handjevol problemen aan. Het gaat om wat kleine fixes en verder zou de game nu stabieler moeten draaien. Meer details in het onderstaande overzicht.