Fall Guys was een ontzettend populaire game toen deze verscheen in de PlayStation Store en onderdeel was van PlayStation Plus. De hype rondom deze game is inmiddels wat gaan liggen, maar Fall Guys kent desalniettemin nog genoeg spelers. Die moeten natuurlijk beziggehouden worden en dat doet de ontwikkelaar middels seizoenen.

Het tweede seizoen stond in het teken van ridders, tovenaars en andere middeleeuwse zaken, maar dat kunnen we wegdoen. Het derde seizoen van Fall Guys is namelijk aangekondigd en deze gaat onder de naam ‘Winter Wonderland’.

Veel is er nog niet bekend over dit nieuwe seizoen, behalve de onderstaande afbeelding die via Twitter verschenen is. De afbeelding hint naar een nieuwe modus en wat nieuwe kostuums, zoals je kunt zien. Meer informatie zal ongetwijfeld snel volgen.

HUGE SHOUT OUT to everyone for working together and completing this puzzle!

I’m pleased to announce the theme of #FallGuysSeason3 is…

❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️

Or, as I personally like to call it:

❄️ Fall Guys goes brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 25, 2020