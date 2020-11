PlayStation Plus abonnees kunnen met ingang van morgenmiddag een drietal nieuwe games downloaden. Het gaat om Just Cause 4 en Rocket Arena voor de PlayStation 4 en als extra zit ook Worms Rumble erbij voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.

Vanzelfsprekend zijn de genoemde PS4-games ook te spelen op de PlayStation 5 via backwards compatibility, dus abonnees hebben geen reden tot klagen de komende weken. Met de komst van de nieuwe games zullen de games van november echter verdwijnen en die kan je nog een dag downloaden of in je downloadlijst zetten.

Voor Middle-earth: Shadow of War kan je hier terecht, voor Hollow Knight: Voidheart Edition hier en tot slot kan je Bugsnax hier vinden.