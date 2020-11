Special | Watch Dogs: Legion op PS5 – Futuristisch Londen op een futuristische console – De launch van de PlayStation 5 bracht eigenlijk relatief weinig games met zich mee die exclusief voor de nieuwe console van Sony beschikbaar zijn. Veelal hebben we titels die zowel op de PS4 als de PS5 te spelen zijn, oftewel cross-gen games. Dit neemt echter niet weg dat de versies voor de PS5 over de gehele linie gezien een stuk geavanceerder zijn dan hun last-gen tegenhangers. Watch Dogs: Legion is op dat front geen uitzondering. De PS5-versie doet een aantal dingen die simpelweg niet mogelijk zijn op de PS4, maar écht een showcase waartoe de PS5 in staat is durven we het ook niet te noemen.

Does it make sense?

Eigenlijk op vrijwel elk gebied kunnen we jullie verwijzen naar onze review, die we op basis van de PlayStation 4 versie hebben geschreven. Qua inhoud verandert er namelijk helemaal niks aan Watch Dogs: Legion. Dit lag ook in de lijn der verwachting. De originele release stond namelijk aan het begin van 2020 gepland, maar werd later verschoven naar het eind van dit jaar. Gamers doen hier wel hun voordeel mee: hierdoor is de upgrade van de PS4- naar de PS5-versie namelijk geheel gratis. Dat an sich mogen we al noemenswaardig vinden, gezien sommige andere uitgevers hier klaarblijkelijk anders over denken. Wat dat betreft verdient Ubisoft een dikke pluim.



De gratis upgrade valt er echter wel aan af te zien wanneer het aankomt op de implementatie van DualSense ondersteuning. Watch Dogs: Legion speelt prima met de DualSense controller, maar Ubisoft heeft weinig moeite genomen om de unieke features van de controller echt te benutten. De adaptieve triggers bieden wat weerstand wanneer je de trekker van je wapen overhaalt. En dat was het. Erg jammer, vooral wanneer je net Astro’s Playroom hebt gespeeld en ziet wat voor geinige dingen er met de DualSense mogelijk zijn. Met name het regeneffect uit Astro’s Playroom hadden wij wel verwacht in Watch Dogs: Legion, want als het ergens vaak regent is het wel in Engeland.

Technisch teleurstellend

De kop doet wat anders vermoeden, maar laten we duidelijk zijn: Het liefste speel je gewoonweg de PlayStation 5 versie van Watch Dogs: Legion. Londen ziet er in 4K schitterend uit en de implementatie van ray tracing werkt erg goed voor deze game. Het futuristische Londen bevat vanzelfsprekend een hoop flatgebouwen en ray tracing zorgt er voor dat de reflecties erg goed uit de verf komen. Wanneer je dan een-op-een de PS4- en PS5-versie met elkaar gaat vergelijken is er een overduidelijk verschil. De eye-candy is zeker leuk, maar wat nu als je gewoon simpelweg betere performance zou willen? Dan ben je toch aan het verkeerde adres.



Ook op de PlayStation 5 draait Watch Dogs: Legion op 30 frames per seconde. Op zich is dit prima, maar we missen een optionele 60 frames per seconde modus (performance), waarin bijvoorbeeld ray tracing is uitgeschakeld of waarin de game eventueel op een wat lagere resolutie draait. Deze behandeling heeft Assassin’s Creed: Valhalla inmiddels wel gekregen, maar Legion blijft hierin achter. Wellicht dat deze opties later nog met een patch worden toegevoegd, maar voor nu is het jammer. Consoles lijken immers steeds meer op pc’s qua opties en wij hadden de keuzevrijheid tussen eye-candy en performance zeker kunnen waarderen.

Dé ster van de show is natuurlijk de SSD van de PlayStation 5. En dat is dan ook het beste aan deze upgrade van Watch Dogs: Legion. De laadtijden zijn haast helemaal verdwenen en dat is toch wel een verademing. Bij het starten van de game hoef je slechts drie keer met je ogen te knipperen en je kan beginnen. Vanaf dat moment zijn de laadtijden zo goed als weg. Ze zijn er nog wel, maar het laadscherm verdwijnt net zo snel weer als dat het verschijnt. Zo kan je haast onafgebroken door blijven spelen. Dat de laadschermen er nog wel in zitten zal te maken hebben met dat het een simpele upgrade is van de PS4-versie. Games die volledig zijn gebouwd voor de PS5 hebben dit in veel gevallen namelijk helemaal niet meer.



Geen system seller

We zeggen het nogmaals: Heb je een PlayStation 5, dan wil je Watch Dogs: Legion gewoon op dit systeem spelen. Het is simpelweg de beste versie. Maar de verbeteringen zijn, naast de laadtijden, behoorlijk minimaal. Ray tracing is een leuke toevoeging en ziet er in sommige scenario’s schitterend uit, maar we denken dat veel gamers meer baat hadden gehad bij de optie voor een hogere framerate. De unieke features van de DualSense controller worden nauwelijks benut, wat we ook wat jammer vinden. Vooral bij de launch van nieuwe hardware zou je verwachten dat ontwikkelaars het maximale proberen om mensen zo over de streep te trekken. Als Watch Dogs: Legion jouw enige rede zou zijn om eventueel next-gen te gaan, dan hoeven we je dat niet aan te raden. De PS4-versie is in dat opzicht ook gewoonweg prima. Als je toch al een PS5 hebt staan, dan speel je deze game natuurlijk daar op.