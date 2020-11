Special: De mysterieuze Pyramids in Destiny gaan nu echt een rol spelen – In Destiny zijn de ‘good-guys’ ofwel Guardians al sinds jaar en dag gefixeerd op de Traveler. Die enorme witte bol boven de aarde die als kracht ‘Light’ heeft en geeft. Dit heeft de Guardians verschillende speciale krachten opgeleverd en de Traveler wordt vooral gezien als iets wat goed is, en wat men helpt om de duisternis tegen te gaan. Dat zowel in de pure vorm als ‘Darkness’, alsook alle andere gevaren en rassen die het universum rijk is. In de eerste Destiny hebben we weinig van de Pyramids vernomen, maar er was een glimp van op te vangen. In Destiny 2 is dat stukje van de lore zich steeds meer gaan ontwikkelen tot nu grote gevolgen. Het is de duisternis, maar is dat per se slecht?

Let op: Dit artikel bevat wat spoilers.

Mysterieuze schepen

De Pyramids zijn allesbehalve nieuw in het Destiny universum, maar ze waren vooral heel erg mysterieus in het verleden. In de lore worden de Pyramids genoemd en beschreven, maar nog altijd is niet helemaal duidelijk wat het is, wat ze doen en of het echt slecht is. Naar goede gewoonte is het onbekende in eerste instantie altijd slecht, puur omwille van het feit dat het niet bekend is. De Pyramids passen uitstekend onder dit gedachtegoed, want ze hebben de Guardians weinig opgeleverd en waar ze opduiken gaat het vaak gepaard met ellende of in potentie groot gevaar. Maar is dat ook zo? Dat is een beetje de vraag, want het hangt allemaal van perspectief af.

De Pyramids zijn en waren er, maar ze genoten weinig aandacht. Iets wat veranderd is in het afgelopen jaar. Fervente Destiny spelers hebben vorig jaar in Shadowkeep natuurlijk een interessante ontwikkeling mogen meemaken, want daarin werd de Red Keep bestormd terwijl Eris Morn op de maan uitvoerig onderzoek aan het doen was. Tijdens haar onderzoek is ze onder het maanoppervlak op een Pyramid gestuit wat de aanzet is voor verdere ontwikkelingen in het afgelopen jaar, want de Pyramids begonnen steeds meer op te duiken.

Hoewel sommige locaties nu ‘vaulted’ zijn, waren ze tot voor kort nog te bezoeken en op verschillende planeten waren Pyramids te vinden, groot en klein. Ze bleven vlak boven het oppervlak hangen. Maar vanwaar die plotselinge verschijning? Dat is interessant, want dat gaat terug naar de campagne van Destiny 2. Daarin was het Dominus Ghaul die de Light van de Traveler wilde absorberen voor eigen gebruik, maar daar hebben de Guardians een stokje voor gestoken. Het gevolg in het slotstuk van de campagne was dat Ghaul gedood werd en dat is een trigger geweest voor de Pyramids. Zijn dood had als effect dat de Traveler tot vrijheid kwam en een pulse uitstuurde in het gehele universum.

Dit is opgepikt door de Pyramids die als reactie zichzelf zijn gaan verplaatsen en dat is waarom deze schepen te zien waren boven verschillende planeten. Het is een actie reactie sneeuwbaleffect en met de komst van de Pyramids stonden de Guardians voor het onzekere. Vandaar dat Eris Morn ook op onderzoek is uitgegaan en dat bracht een hoop gedoe met zich mee in de vorm van onder andere Nightmares op de maan. Iets wat de Shadowkeep spelers hebben kunnen ervaren vorig jaar, maar tegelijkertijd is met die ontwikkeling ook wat anders naar voren gekomen en dat is een lichte switch naar de ‘darkside’ voor de Guardians. En dat brengt ons bij Beyond Light, waarin je natuurlijk met Stasis te maken krijgt.

Darkness krachten

In Beyond Light reis je naar Europa alwaar eveneens een grote Pyramid geland is. Afgezien van dat het bijzonder interessant is om verder uit te zoeken wat de Pyramids komen doen, is het ook zaak om op de maan van Jupiter Eramis te stoppen. Zij heeft een manier gevonden om de Darkness te gebruiken als kracht en heeft dit ook uitgezet over haar manschappen. Dit plaatst jou tijdens je jacht op Eramis echter voor een soort moreel dilemma, want jij krijgt als speler namelijk ook de mogelijkheid om via fragmenten van de Pyramids de duistere krachten aan te wenden. Gezien je alles onder controle wil houden en het nodig is om Eramis te verslaan, ga je overstag. Maar de oplettende speler weet dat je Ghost heel erg sceptisch is.

Het is immers van de ene kant naar de andere kant switchen en hoewel het doel goed is, stelt de Ghost terecht de vraag of dit het juiste pad om te nemen is. Je zult hoe dan ook dit moeten doen, gezien het een fundamenteel onderdeel van het verhaal vormt en je enkel progressie boekt door Stasis te omarmen. In feite staat Stasis lijnrecht tegenover de krachten van de Traveler, maar in de praktijk lijken die prima met elkaar verenigbaar. De Stasis krachten krijg je echter niet zomaar, je moet als het ware aan de Darkness bewijzen dat je het waardig bent om dit te hanteren. Vandaar ook dat Eramis weinig extra steun van de Darkness krijgt als je haar als Guardian uitschakelt. Dit is tevens een bewijs dat jij de krachten wel waard bent.

Met het omarmen van Stasis gaat de lore nu echt een nieuwe richting op, want wat altijd als slecht werd gezien in de breedste zin van het woord, wordt nu gebruikt als middel om slechtheid tegen te gaan. Althans, dat vanuit het perspectief van de Guardians. Dit levert een interessant uitgangspunt op, want afgezien van de Stasis mogelijkheden die veel gameplay features toevoegen, is het natuurlijk de vraag of je als Guardian met jezelf kunt leven nu je ‘heult met de vijand’. Boeiender is echter dat de scheidslijn tussen Light en Darkness vervaagt en je dus van beide walletjes eet met in potentie grote gevolgen. Want in hoeverre kan de Traveler accepteren dat je ook met Darkness werkt? Andersom lijkt de Darkness er geen moeite mee te hebben, maar is dat niet onderdeel van een groter vooropgezet plan? De toekomst zal het uitwijzen en belangrijk hierin is ook om de lore er op na te slaan, want het zal ongetwijfeld een steeds grotere rol gaan spelen.

Pyramids… wat zijn het?

We kunnen het er allemaal over eens zijn dat de Pyramids mysterieuze objecten zijn die tot op heden effectief nog niet bijzonder veel gedaan hebben. Ze zijn her en der te vinden en met het oog op Stasis kom je er meer mee in aanraking, althans, met de scherven die zijn uitgezonden. In Shadowkeep hebben we er een mogen betreden en echt een prettige ervaring was het niet, maar wat gaan de Pyramids ons voorschotelen in de (nabije) toekomst nu we Stasis omarmt hebben? Daar willen we natuurlijk meer over weten en belangrijker nog: we willen het zelf uitvoerig kunnen ontdekken. Die kans hebben we nog niet gehad, maar misschien dat dat in de toekomst vanzelf voorbij komt.

Je kunt de Darkness nu in ieder geval benaderen gezien je als Guardian ook met de krachten uit die hoek aan de slag bent gegaan. Dat is misschien de eerste toenadering van de Darkness richting de Guardians en dat brengt ons weer terug bij de vraag hoe zich dat in het kader van het Light van de Traveler gaat ontwikkelen. Dit alles bij elkaar is in ieder geval genoeg qua interessante vraagstukken voor de toekomst. Ook omdat de Pyramids verantwoordelijk worden gehouden voor het haast uitroeien van de mensheid ten tijde van ‘The Collapse’. De redding was toen daar dankzij de Traveler, vandaar ook dat de Guardians vooral hun trouw aan het licht zweren. Maar tijden veranderen en dus ook de allianties. Kortom, nu de Pyramids echt een effectieve rol zijn gaan spelen kan het haast niet anders dan dat we een boeiende tijd qua verhaal tegemoet gaan.

Zelf Stasis ervaren? Je kunt Beyond Light hier in de PlayStation Store aanschaffen. Meer over de uitbreiding in algemene zin kun je hier lezen in onze special en in deze special gaan we dieper op de Stasis krachten en mogelijkheden in.