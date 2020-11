Een van de ondergewaardeerde games van vorig jaar is Greedfall. Het is zeker geen perfecte game, maar het biedt veel speelplezier voor liefhebbers van actie-RPG’s. Spiders heeft op Twitter laten weten dat de game wederom op de markt zal worden gebracht, maar dan voor de next-gen consoles.

De ontwikkelaar heeft niet aangegeven wat voor verbeteringen er worden doorgevoerd in de PS5 en Xbox Series X|S versies, maar hoogstwaarschijnlijk zal dat een hogere resolutie zijn. Met een beetje geluk wordt ook de framerate verdubbeld. Wat wel zeker is, is dat er extra content wordt toegevoegd.

Spiders zal op een latere datum meer informatie over de next-gen versie van Greedfall delen.

GreedFall has sold over one million copies worldwide. Thank you so much for making the journey this incredible 💖!

Following our community's feedback, Teer Fradee is now coming to next-gen consoles and getting new additional content. Stay tuned! pic.twitter.com/hM4lcoR5Pn

— GreedFall (@greedfall) November 26, 2020