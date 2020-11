Special: Assassin’s Creed: Valhalla op de PS5 – Met de komst van de PlayStation 5 zijn we getrakteerd geweest op een aantal games die exclusief gemaakt zijn met de infrastructuur van deze nieuwe console in het achterhoofd. Denk zo maar aan Demon’s Souls of Astro’s Playroom. Daarnaast hebben we ook een aantal cross-gen games, oftewel games die zowel een PS4- als een PS5-versie hebben gekregen. De nieuwste toevoeging in de Assassin’s Creed franchise is er daar één van. Over de PS4-versie van Valhalla waren we alleszins erg te spreken, maar nu is uiteraard de vraag of ook de PS5-versie de moeite waard is en of er überhaupt opmerkbare verschillen zijn tussen beide versies.

De verschillen

Laten we beginnen met wat goed nieuws: de PS5-upgrade voor Assassin’s Creed: Valhalla is volledig gratis te downloaden als je eigenaar bent van de PS4-versie. Er is ook een handige knop voorzien in de PS5-interface, waardoor je snel kan wisselen tussen de PS4- en PS5-versie (als je dat zou willen uiteraard). Maar waarom zou je dan eigenlijk die upgrade nemen? Welke next-gen features biedt Ubisoft ons aan die ons moeten overhalen om de game op de PS5 te spelen? Om eerlijk te zijn: dat zijn er niet zo heel veel.

Hét grootste verschil tussen beide versies zit hem waarschijnlijk wel in de framerate. Daar waar de PS4-versie van de game slechts 30 fps ondersteunde, mikt de PS5-versie op een stabiele framerate van 60 frames per seconde. En die framerate is ook eigenlijk vrij stabiel te noemen. Op enkele uitzonderingsgevallen na, vooral dan tijdens sommige cut-scènes, draait de game erg soepel en vertoont de game weinig tot geen framedrops. De komst van update 1.04 zorgt er bovendien voor dat de game nu ook een graphics modus ondersteunt. Hierbij wordt de 60 fps achterwege gelaten om plaats te maken voor de maximale resolutie.

Het activeren van ‘ray tracing’ wordt hier echter achterwege gelaten, maar vrees niet want de wereld van Valhalla is op zich al mooi genoeg om naar te kijken zonder nog wat extra licht- en schaduweffecten. HDR functies kan je, net zoals bij de PS4 Pro het geval was, hier uiteraard wél activeren indien gewenst. Het zal natuurlijk van je persoonlijke voorkeur afhangen welke modus je verkiest, maar wij kunnen Valhalla op 60 fps sterk aanraden voor de meest soepele ervaring dankzij de nagenoeg stabiele framerate.

Haptische en adaptieve wat?

Met de komst van de PS5, kwam Sony ook met een nieuwe controller op de proppen: de DualSense. Deze introduceerde een hoop nieuwe features, zoals de haptische feedback en de adaptieve triggers op de controller. Astro’s Playroom bewees al dat er zeker potentie zit in deze leuke features, maar dan moet de ontwikkelaar uiteraard wel die functies in hun game implementeren. Assassin’s Creed: Valhalla heeft dit duidelijk niet gedaan, of toch alleszins op een verwaarloosbare manier.

De trillingen in de controller zijn eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven in vergelijking met de PS4-versie. Het enige verschil dat we opmerkten was bij het oplossen van enkele zijmissies, waarbij we ergens in de verte wat speciale trillingen in de controller waarnamen. Veel stelt dit echter niet voor, dus erg onder de indruk zijn we niet. Wat betreft de adaptieve triggers, is het jammer genoeg hetzelfde verhaal. De makers hadden bijvoorbeeld bij het opspannen van je boog deze functie kunnen invoeren, maar dit is jammer genoeg niet gedaan. Adaptieve triggers of haptische feedback zou ook erg leuk geweest zijn bij het doden van een doelwit, maar ook hier blijven die functies afwezig.

Waarom zou ik upgraden?

Aan de ene kant zijn we lichtjes ontgoocheld over het beperkte aantal next-gen features dat in Assassin’s Creed: Valhalla op de PS5 te vinden is. Valhalla is duidelijk een cross-gen game die nog niet echt gebruik weet te maken van de nieuwe technologie. Dat is jammer, want de franchise heeft verschillende elementen die perfect zouden zijn voor deze nieuwe features. Wat we wel krijgen is de keuze tussen een grafische modus en een performance modus, waarbij de toevoeging van 60 fps eigenlijk hét hoogtepunt vormt van deze versie. Logischerwijs zijn de laadtijden van de game sneller en zijn de graphics beter, maar echt baanbrekend zijn die veranderingen niet. De DualSense controller voegt ook nagenoeg niets nieuws toe, waardoor het lijstje met veranderingen eigenlijk gênant kort is.

Aan de andere kant moeten we mild zijn, want Assassin’s Creed vraagt, in tegenstelling tot andere games, geen vergoeding voor een next-gen upgrade. Of je nu een digitale of een fysieke PS4-versie hebt: iedereen kan erg vlot en zonder extra kosten de overstap maken. Je save files kan je ook netjes via de cloud overzetten, dus problemen levert het je niet op. Hierom zouden we je wel aanraden om, als je een PS5 hebt tenminste, de upgrade te installeren. Dit omdat het een kleine meerwaarde biedt en toch kosteloos is.