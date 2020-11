Het is geen geheim meer dat Cyberpunk 2077 een soort vervloekte game is. Tijdens het ontwikkelproces stapelden de vertragingen zich op en de game werd inmiddels al verschillende keren uitgesteld. Als alles goed gaat kunnen we in december dan toch met Cyberpunk 2077 aan de slag, maar intussen is een nieuw uitstel aangekondigd: het aankondigen van de DLC-plannen.

Cyberpunk 2077 krijgt, net zoals bij The Witcher 3 het geval was, na de release een hele hoop extra content. Ontwikkelaar CD Projekt RED was initieel van plan om ons snel te laten weten welke content dit zoal zou zijn, maar heeft nu beslist om die aankondigingen uit te stellen tot na de release van de game op 10 december. Dat liet CEO Adam Kiciński weten tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers. Ook nieuws over de geplande multiplayer modus zal dus nog even op zich laten wachten.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 10 december in de rekken.