Met de release van de PlayStation 5 introduceerde Sony de PlayStation Plus Collection, wat een nieuw segment is voor abonnees. Via dit onderdeel kunnen leden een totaal van 20 toppers die voor de PlayStation 4 zijn verschenen downloaden en spelen via backwards compatibility. Een uitstekend gebaar, waar ook misbruik van wordt gemaakt.

Sommige gamers hebben namelijk toegang tot hun account online verkocht, waardoor anderen de games van de PlayStation Plus Collection konden downloaden, activeren en spelen. Dit zonder additionele kosten te betalen voor de PlayStation Plus service. Zo was er iemand in Maleisië die $8 vroeg voor het toevoegen van alle games via zijn/haar account.

Er zitten verkopers bij die maar liefst 50 klanten hebben en dat is Sony ook opgevallen, die natuurlijk kan zien wat er met de accounts gebeurt. Als resultaat heeft Sony de banhamer uit de kast gehaald en is het PSN-accounts gaan verbannen. De verkoper heeft een permante ban gekregen, de kopers krijgen een ban van 2 maanden.

Het moraal van dit verhaal: Mocht je zoiets ook overwegen, denk dan twee keer na want voor je het weet heb je een ban aan je broek.