Een van de grootste releases van Square Enix dit jaar was Marvel’s Avengers, wat een veelbelovend project was. In de praktijk viel de game op sommige punten helaas wat tegen, maar Crystal Dynamics beloofde beterheid in technisch opzicht. Ook staat er een lang contenttraject gepland en dat is waar de uitgever nu hoop uit put.

Het is inmiddels algemeen bekend dat Marvel’s Avengers heel erg veel geld gekost heeft om te maken en dat de verkopen niet aan de verwachting hebben voldaan. Het gevolg is dat de game nog altijd op verlies staat voor Square Enix, wat de president van het bedrijf (Yosuke Matsuda) onder andere wijt aan de enorme marketingcampagne rondom de release.

Verder hoopt Square Enix het verschil op termijn glad te kunnen strijken door nieuwe content voor de game uit te brengen in de toekomst. Voor nu ligt de focus op meer exemplaren verkopen en daarom wil Square Enix nog geen prognose geven voor wanneer de titel winstgevend wordt. Vandaar dat de nieuwe content erg belangrijk is en met Kate Bishop en Spider-Man ligt er nog genoeg op stapel.

Het bedrijf stelt ook dat ze goed voorbereid waren op de release, maar dat het beter kon. Ook hebben ze van deze ervaring geleerd wat ze meenemen naar nieuwe projecten. Helaas kon Matsuda verder niet in details treden.