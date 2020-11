Ubisoft bracht onlangs een geanimeerde trailer uit die de release van Immortals: Fenyx Rising in de verf moest zetten. Ubisoft lijkt erg trots te zijn op die trailer, want er werd een nieuwe video online gezet over hoe die trailer precies tot stand is gekomen.

Als de kunst van animatiefilmpjes maken jou ook maar enigszins interesseert, is deze nieuwe video zeker eens de moeite waard om te bekijken. De makers van de trailer komen aan het woord en tonen je enkele leuke blikken achter de schermen, terwijl ze uitleggen hoe ze precies hun eigen ‘Dragon Ball’ trailer hebben gemaakt.

Je kan de video hieronder bekijken, Immortals: Fenyx Rising zelf verschijnt vanaf 3 december in de (digitale) winkels.