De GTA Online spelers zullen ongetwijfeld reikhalzend uitkijken naar 15 december, het moment waarop er een forse nieuwe uitbreiding naar de game komt in de vorm van een nieuwe Heist. In de tussentijd moeten we het doen met natuurlijk de wekelijkse updates en dat is deze week niet anders.

Als je de komende dagen deelneemt aan Deadline en/of King of the Hill, dan ontvang je driedubbele beloningen. Ook deelnemen aan Open Wheel Races is lucratief, want daar krijg je een dubbele beloning uitgekeerd. De extra beloningen kun je in de genoemde modi tot 9 december verdienen, dus maak er zeker gebruik van.

Trouwens, als je voor de genoemde datum GTA Online speelt, dan ontvang je het witte en rode Nagasaki shirt geheel gratis. Een bezoekje aan het Diamond & Resort Casino en een spin geven aan het Lucky Wheel kan je dit keer een Benefactor BR8 opleveren, die gewrapped is in The Quick Fix livery.

Tot slot zijn er nog deals waar je van gebruik kunt maken en die hebben we op een rijtje gezet, zie hieronder:

Voertuigen

Declasse Scramjet – 60% korting

Imponte Ruiner 2000 – 60% korting

Ocelot Stromberg – 60% korting

Principe Deveste Eight – 60% korting

Nagasaki Shotaro – 70% korting

Terrorbyte – 70% korting

Terrorbyte Upgrades & Modifications – 70% korting

Pegassi Oppressor – 50% korting

Pegassi Oppressor Mk II – 50% korting

RM-10 Bombushka – 70% korting

B-11 Strikeforce – 70% korting

Buckingham Luxor – 70% korting

Buckingham Luxor Deluxe – 70% korting

Buckingham Swift (including Swift with Flying Bravo) – 70% korting

Buckingham Swift Deluxe – 70% korting

Ocelot R88 – 30% korting

Annis RE-7B – 40% korting

Dinka Vindicator – 30% korting

Western Rampant Rocket – 30% korting

Shitzu Hakuchou Drag– 30% korting

Overige