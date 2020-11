De uitgebreide online wereld van Final Fantasy XIV ligt niet stil. De game wist de laatste jaren steeds beter en beter te worden en de populariteit blijft stijgen. Goed nieuws voor de fans nu, want de onderstaande tweet verscheen op het Final Fantasy XIV account. Die tweet bevestigt dat we in februari van 2021 een online evenement mogen verwachten waar vele ‘coole dingen’ zullen aangekondigd worden.

We’ve got something else in store… ✨ Introducing the #FFXIV Announcement Showcase! ✨ We’ll be announcing cool things 👀 📅 Join us on Feb. 5 at 5:30 p.m. (PST) / Feb. 6 at 1:30 (GMT)! pic.twitter.com/HuAlOqhlvL — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) November 27, 2020

De kans dat hier een nieuwe uitbreiding wordt aangekondigd, is reëel. Zeker als je weet dat die aankondiging normaal gezien zou gebeuren tijdens een Fan Fest dat deze maand had moeten plaatsvinden. Corona gooide uiteraard roet in het eten, waardoor die plannen in het water vielen. Zet dus 5 februari alvast in jullie agenda’s en we houden jullie op de hoogte.