Met de release van de nieuwe consoles zijn er diverse games cross-gen verkrijgbaar en op de PlayStation varieert het per titel of savedata meegenomen kan worden. In het slechtste geval kan je je PS4-saves niet meenemen naar de PS5, waardoor je opnieuw moet beginnen. Niet echt fijn als je net tientallen uren in een game hebt zitten en dat op de PS5 wilt voortzetten.

Er zijn echter ook diverse games die een dergelijke optie wel aanbieden of daarvoor een patch krijgen, wat we laatst met Spider-Man zagen gebeuren. Een van de meest geanticipeerde releases dit najaar is natuurlijk Cyberpunk 2077. Een game die heel veel speelduur biedt en dus zou zo’n cross-gen transfer van savedata een fijne feature zijn.

CD Projekt RED heeft wat dat betreft goed nieuws gedeeld, het zal mogelijk zijn om je savedata van de PS4 naar de PS5 mee te nemen. Dit werkt voor nu met de backwards compatible versie van Cyberpunk 2077 en op een later moment met de specifieke PS5-upgrade. Kortom, je zult niet beperkt worden in de opties.

Hieronder op een rijtje de verschillende manieren om data over te zetten:

Upload je saves naar de cloud vanaf de PS4 en download ze op de PS5 Transfer de data via een LAN-kabel of anders via Wi-Fi Gebruik portable opslag voor de transfer

De enige voorwaarde die hierop van toepassing is, is dat je op hetzelfde PlayStation Network account moet spelen. Het is dus niet mogelijk om jouw savedata met een ander PSN-account te gebruiken.