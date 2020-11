SoulCalibur VI komt deze maand opnieuw tot leven met de lancering van een nieuw DLC-personage en nieuwe episodes. Hwang is een meester met zijn zwaard en staat te popelen om zijn skills uit te testen in de arena. En erg lang moet hij niet meer wachten, want deze nieuwe update gaat live op 2 december.

De update brengt, naast Hwang zelf, ook nog eens de “Motien Pass Ruins” stage, Seong Mi-na’s classic kostuumdelen én nieuwe Mitsurugi en Nightmare episodes met zich mee. Hwang maakt deel uit van de Season Pass 2, maar daarnaast zal ook de “Character Creation Set F” te downloaden zijn vanaf 2 december.

Je kan hieronder al even kennis maken met Hwang: