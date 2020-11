Square Enix heeft SaGa Frontier Remastered voor de PlayStation 4 aangekondigd. De sci-fi JRPG kwam in 1997 op de PlayStation 1 uit. Mocht de naam je niets zeggen, dan kan dat kloppen. De game is namelijk nooit in Europa uitgebracht. De SaGa-serie staat bekend om de meerdere speelbare personages, die ieder hun eigen verhaal hebben. Het origineel had er 7, maar in de remaster wordt Fuse als nieuw personage toegevoegd.

Verder wordt er gesproken over nieuwe in-game evenementen en cut-scènes, een zogenoemde ‘high speed’ modus en HD-graphics. Dat zegt allemaal vrij weinig en concrete voorbeelden krijgen we in de trailer niet te zien. Het origineel heb ik, door mijn dodelijke allergie voor JRPG’s, nooit gespeeld. Dat is echter niet nodig om door te hebben dat het grafische verschil hier minimaal is. De liefhebbers kunnen er in de zomer van 2021 in ieder geval mee aan de slag.