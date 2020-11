Sackboy: A Big Adventure is door de techneuten van Digital Foundry uitgebreid getest. De game is zowel op de PlayStation 4 als de PlayStation 5 beschikbaar. In de onderstaande video zien we vooral de grafische verschillen tussen beide versies en hoe de games in verhouding tot elkaar op de beide consoles presteren. Het spreekt uiteraard voor zich dat de PlayStation 5 versie beter draait en vooral grafisch meer details heeft.

Er wordt veel geroepen dat er nog geen echte next-gen games zijn en ik beweer dan ook niet dat Sackboy dat wel is, maar het is interessant om de mogelijkheden van de PlayStation 5 te zien. Op de nieuwe console vallen vooral de reflecties op, maar ook de schaduwen zijn beter, de kleuren feller en de belichting is anders zodat de game wat meer weg heeft van een CGI animatiefilm.