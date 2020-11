De Poolse ontwikkelaar People Can Fly wist ons in het verleden al te verrassen met erg leuke shooter ervaringen. Denk zo maar aan Bulletstorm, Gears of War: Judgment of het toekomstige Outriders. Voor die laatste werkt de studio samen met de Japanse gigant Square Enix en die samenwerking lijkt wel goed te lopen.

People Can Fly werkt momenteel zelfs aan hun volgende game en zal hiervoor opnieuw samenwerken met Square Enix. Dat werd aangekondigd op hun officiële site. Wat die game dan precies is, dat werd uiteraard nog niet meegedeeld. We zouden wel nog moeten wachten tot 2024 vooraleer we met die titel aan de slag kunnen gaan, dus we hebben nog wel even tijd.

We houden jullie op de hoogte!