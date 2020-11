Dat er een Sonic the Hedgehog sequel komt na het succes van de vorige film, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen. De sequel werd dan ook al eerder aangekondigd en acteur Ben Schwartz liet een tijdje geleden weten dat de film in april 2022 zou verschijnen. Die releasedatum werd nu enigszins bevestigd door de “Creative BC Film Commission”.

Die site postte namelijk onlangs informatie over de Sonic sequel, onder de codenaam “Emerald Hill”. De film zou in maart 2021 beginnen met de productie en zou de productie dan afronden tegen 10 mei 2021. De releasedatum van de film blijft 8 april 2022, zoals Schwartz al liet weten. Die info is vreemd genoeg intussen van de site afgehaald, dus hopelijk is dat geen slechte voorbode. Uiteraard is er nog steeds een bepaald virus actief, dus misschien is het wat gevaarlijk om nu releasedatums volledig vast te leggen.

We houden jullie op de hoogte van meer nieuws.