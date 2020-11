Eerst kleurde de A’dam Toren blauw, vervolgens sierden enkele unieke metroborden de ondergrondse in Londen. Sony draait duidelijk de handen niet om voor wat reclame in de Europese straten. Ook de Duitse hoofdstad Berlijn ontsnapt er niet aan.

Wie de stad bezoekt, zal er namelijk twee behoorlijk indrukwekkende muurschilderingen aantreffen. Eén toont de PlayStation 5 in al zijn glorie, de andere plaatst Ratchet & Clank: Rift Apart in de schijnwerpers. Je mag proberen, maar kan er eigenlijk niet naast kijken.

Nu laat Sony in de onderste video zien hoe ze dit precies voor elkaar gekregen hebben. Enjoy!