Spelers van Crash Bandicoot 4: It’s About Time hebben een mysterieus logo in de game ontdekt. Als je de game van A tot Z uitspeelt kun je 106% voltooiing bereiken. Als dat je gelukt is, dan kun je de tv die in het eerste level te vinden is een spin geven en die tv laat iets interessants zien.

Eerst krijg je de logo’s van de vier delen te zien en vervolgens krijg je heel kort een ander logo te zien vlak voordat de tv uitgaat. Het logo in kwestie kun je in de korte clip hieronder zien en deze komt alleen naar voren als je de game 106% hebt uitgespeeld.

Wat het is, is niet duidelijk. De vermoedens zijn dat het een teaser betreft voor iets wat in de toekomst zal verschijnen. Gaat het om een nieuwe game? Is Activision iets anders van plan, wie het weet mag het zeggen.