Nu het einde van het jaar rap in zicht komt, is Sony met een nieuwe sale in de PlayStation Store online gegaan. Dit onder de noemer ‘Eindejaarsaanbiedingen’ waarbij je zowel korting krijgt op volledige games als ook downloadbare content, Season Passes en meer.

De korting kan oplopen tot maar liefst 70% en met een zeer uitgebreid aanbod van sales is het zeker de moeite waard om even door te spitten. Hieronder hebben we een greep uit de totale reeks van aanbiedingen, voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht.

House Flipper – Van €24,99 voor €16,24

Assassin’s Creed: Odyssey – Van €69,99 voor €19,59

Assassin’s Creed: Origins – Van €69,99 voor €15,39

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – Van €99,99 voor €34,99

F1 2019 – Van €49,99 voor €9,99

The Crew 2 – Deluxe Edition – Van €59,99 voor €14,99

Dark Souls III – Deluxe Edition – Van €69,99 voor €17,49

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – Van €59,99 voor €23,99

Monster Hunter: World – Van €19,99 voor €14,99

Resident Evil 2 Deluxe Edition – Van €49,99 voor €19,99

Uncharted: The Lost Legacy – Van €19,99 voor €9,99

Assassin’s Creed: Odyssey – Gold Edition – Van €99,99 voor €34,99

Death Stranding – Van €69,99 voor €19,99

Mortal Kombat XMortal Kombat X – Van €19,99 voor €9,99

Alien: Isolation – The Collection – Van €54,99 voor €10,99

Tour de France 2020 – Van €49,99 voor €22,49

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Van €69,99 voor €9,99

Need for Speed – Van €19,99 voor €4,99

WWE 2K Battlegrounds Digital Deluxe Edition – Van €49,99 voor €27,49

DOOM 64 – Van €4,99 voor €1,49

Dishonored: Death of the Outsider – Van €29,99 voor €8,99

Shenmue III – Van €59,99 voor €14,99

American Fugitive – Van €19,99 voor €5,99

Injustice 2 Ultimate Pack – Van €39,99 voor €14,79

WRC Collection – Van €69,99 voor €10,49

Livelock – Van €11,99 voor €7,19

Car Mechanic Simulator – Maserati DLC – Van €3,99 voor €2,51

Car Mechanic Simulator – Pagani DLC – Van €4,99 voor €3,14

Car Mechanic Simulator – Plymouth DLC – Van €4,99 voor €3,14

Book of Demons – Van €24,99 voor €12,49

Train Sim World: Main Spessart Bahn: Aschaffenburg – Gemünden – Van €29,99 voor €13,49

Resident Evil 0 compleet outfitpakket – Van €9,99 voor €4,99

V-Rally 4 Season Pass – Van €24,99 voor €12,49

Monster Hunter: World – Iceborne – Van €29,99 voor €20,09

Dragon Ball Xenoverse 2 – Van €19,99 voor €9,99

Control Standard Edition – Van €29,99 voor €17,99

Metro Exodus Gold Edition – Van €64,99 voor €19,49

Control Season Pass – Van €14,99 voor €8,99

PGA TOUR 2K21 Digital Deluxe – Van €69,99 voor €48,99

Far Cry 4 – Gold Edition – Van €49,99 voor €14,99

Spiritfarer – Van €24,99 voor €18,74

MediEvil – Van €29,99 voor €14,99

Death Stranding Digital Deluxe Edition – Van €79,99 voor €29,99

L. A. Noire – Van €39,99 voor €19,99

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan – Van €29,99 voor €9,99

Jump Force – Deluxe Edition – Van €97,99 voor €19,59

Far Cry: New Dawn Deluxe Edition – Van €54,99 voor €15,39

Dragon Ball Fighterz – Van €69,99 voor €11,19

Need for Speed: Payback – Van €29,99 voor €8,99

Bus Simulator – Van €39,99 voor €17,99

Ace Combat 7: Skies Uknown Deluxe Edition – Van €94,99 voor €24,99

Little Nightmares – Van €19,99 voor €4,99

Need for Speed: Rivals – Van €19,99 voor €3,39

