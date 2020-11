Met een wereldwijd tekort aan PlayStation 5 consoles zijn er volop mensen die meerdere consoles hebben weten te bemachtigen om die voor een hogere prijs door te verkopen. Enerzijds is het slim om een extra zakcentje te verdienen, anderzijds is het sneu voor een ieder die nu mis gegrepen heeft en moet wachten tot er meer voorraad komt.

Hoewel er met het doorverkopen van de PlayStation 5 op zichzelf niks mis is, het mag immers, zijn er ook mensen die nog een stapje verder gaan. Op Ebay worden namelijk foto’s aangeboden van de PlayStation 5, waarbij mensen de indruk hebben dat het om de console zelf gaat. Na betaling krijgen ze echter niet de console, maar foto’s opgestuurd.

Het is natuurlijk pure misleiding en daar zal Ebay tegen optreden, zo schrijft Eurogamer die een verklaring van de verkoopsite heeft ontvangen.

“We condemn these opportunistic sellers who are attempting to mislead other users. We are in the process of removing all listings for photos of PS5s from our marketplace and will be taking appropriate action against the sellers. For any purchase, but especially highly priced or in-demand items, buyers should exercise caution and thoroughly read the listing description. Buyers who receive an item which is not as described are entitled to a refund via our eBay Money Back Guarantee, provided they completed the transaction on the eBay platform.”