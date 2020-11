Bungie is vandaag de dag vooral bekend van Destiny en sinds ze onafhankelijk opereren van Activision, hebben ze deals gesloten met externe partijen voor onder andere financiering. Een van deze bedrijven die in Bungie investeert is het Chinese NetEase en daardoor kan de Amerikaanse ontwikkelaar onder andere werken aan nieuwe projecten.

Vanzelfsprekend blijft Destiny 2 een van hun belangrijkste titels, maar bekend is dat de studio ook aan andere dingen werkt. Het blijkt nu zelfs dat Bungie al jaren aan meerdere games werkt, dit komt voort uit een interview dat CEO Pete Parsons had met Metro. Sinds 2017 heeft de ontwikkelaar teams die als taak hebben om met nieuwe ideeën te komen voor bestaande titels en concepten voor nieuwe games.

Dit betekent met andere woorden dat Bungie al drie jaar bezig is met nieuwe titels, maar helaas kon Parsons niet op details ingaan.

“So we started about three years ago, Jason [Jones] and Jonny Ebbert and Zach Russell and a few of us started working on new incubations. The way to think about that is not just on new games. I think that is often the parlance people use. Actually a process around how we want to incubate the potential for new titles, but more importantly, new and amazing talent.”

“Ironically, we expected a decently high failure rate from the incubations and what’s happened is, we are pretty excited about the work that’s being done not just on continuing the Destiny universe, but because we’ve been able to build such a deep bench of talent, these incubations are really amazing.”