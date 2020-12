De laatste maand van 2020 is aangebroken en daarmee komen we bij een nieuw overzicht aan releases. Gezien de meeste games in oktober en november uitkwamen, is het in december een stuk stiller. Deze week en volgende week komen er nog wat games uit en daarna is het stil.

Er zullen ongetwijfeld nog verschillende titels in de PlayStation Store uitkomen en de updates daarvan tref je in onze wekelijkse Store overzichten. Hieronder de bevestigde releases voor deze maand waarbij de ogen natuurlijk vooral op Cyberpunk 2077 gericht zijn.

Week van 4 december

Immortals: Fenyx Rising (PS4/PS5)

Haven (PS4/PS5)

Chronos: Before the Ashes (PS4)

Empire of Sin (PS4)

Twin Mirror (PS4)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (PS4)

Week van 11 december

Puyo Puyo Tetris 2 (PS4)

Cyberpunk 2077 (PS4)

Space Invaders Forever (PS4)

Temtem (PS4)

Week van 18 december

Geen releases

Week van 25 december

Geen releases

Nog van plan om een game te halen deze maand, of misschien meer dan een? Laat het hieronder weten.