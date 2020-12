Gezien 1 december op een dinsdag valt kunnen PlayStation Plus abonnees direct een aantal nieuwe games kosteloos binnenhalen en deze maand betreft het Just Cause 4 en Rocket Arena voor de PS4, aangevuld met Worms Rumble voor zowel de PS4 als PS5.

De games zijn zojuist online gegaan in de Games sectie van PlayStation Plus in de PlayStation Store en dat betekent natuurlijk dat je de games kunt downloaden. Dit kun je via de PlayStation Store zelf op de consoles doen, maar je kunt de titels ook via de browser in je downloadlijst zetten.

Via deze weg kun je dat laatste doen, zo tref je Just Case 4 hier, Rocket Arena hier en Worms Rumble hier.