Review: Planet Coaster: Console Edition (PS5) – Bij de wat oudere lezers onder ons zullen de Rollercoaster Tycoon games ongetwijfeld in het geheugen gegrift staan. Uren achter je (toentertijd) enorme CRT-monitor zitten om de meest misselijkmakende achtbanen in elkaar te sleutelen en vervolgens de toegangsprijs tot duizelingwekkende hoogtes drijven. Of de gedachten van je bezoekers lezen om te achterhalen of ze wel tevreden waren met het park (of juist totaal niet), of je gasten met een glitch juist tot waanzin drijven door met een bordje te verkondigen dat het park geen uitgang heeft (en ze dus veroordeeld waren tot een leven lang rondjes rijden in de “Pukemeister 3000”). Rollercoaster Tycoon was zo’n game uit duizenden; iconisch, simpel doch diepgaand (voor de fanatici) en verslavend. En toch is er sindsdien geen game gemaakt die ons op dezelfde manier heeft weten te kriebelen. Of toch wel?

De fijne kneepjes van het vak

Daar komt Planet Coaster door de deur wandelen. Deze game komt van de hand van Frontier Developments die vroeger ook heeft gewerkt aan de uitbreidingen van Rollercoaster Tycoon 2 en zelfs het volwaardige Rollercoaster Tycoon 3 op de wereld heeft gezet. De studio uit Cambridge is dus bekend met het genre en door de jaren heen zijn ze uitgegroeid tot een onafhankelijke studio, met als specialiteit de business-simulator game. Dat is ook meteen te merken tijdens de eerste uurtjes van Planet Coaster, waar je middels een aantal gekke personages en uitgekauwde scenario’s de besturing en de fijne kneepjes van het vak leert. Het stemmenwerk gaat daarbij af en toe het doel voorbij omdat de acteurs hun teksten soms wel erg overdreven hebben ingesproken en je daardoor het liefst zo snel mogelijk op de skip knop zit te rammen, simpelweg omdat het meer irritant is in plaats van informatief.

Het is natuurlijk geen verrassing dat er heel wat komt kijken bij het opbouwen, verbeteren en onderhouden van je eigen attractiepark. Gelukkig doen de eerste scenario’s goed hun werk om je te laten zien hoe je de verschillende soorten attracties bouwt, personeel aanneemt en de gedachten van je gasten in de gaten kunt houden. Het hoofddoel voor elk park is uiteraard om een zo hoog mogelijke waardering te krijgen en dat cijfer staat niet alleen in direct verband met de attracties en faciliteiten die je bouwt voor je bezoekers, maar ook met de aankleding, hygiëne en de toegangsprijzen die je hanteert. Het is dan ook zaak om ieder facet op niveau te houden. Zo werd het in het begin al snel duidelijk dat veel van de bezoekers vonden dat er niet genoeg te beleven was in het park en dus behoefte hadden aan een aantal nieuwe attracties. In latere fases zul je bijvoorbeeld dan weer merken dat er door de grote aantallen mensen in je park veel troep op de grond ligt en je dus extra schoonmakers moet aannemen of overal extra prullenbakken moet plaatsen.

Console Edition?

Omdat Planet Coaster al een aantal jaren geleden op de pc is verschenen, stond Frontier Developments voor de uitdaging om de besturing om te zetten naar de minder uitgebreide functionaliteiten van een controller. Natuurlijk kun je met de linker- en rechter-pookjes de camera respectievelijk bewegen en draaien en met een druk op de L1/R1-knoppen open je onderaan het scherm een vak waarin je door de verschillende categorieën van achtbanen, attracties, faciliteiten, personeel en aankleding voor je park kunt scrollen. Dit werkt allemaal behoorlijk simpel en ook in het plaatsen van de verschillende constructies kun je, mits gewenst, zo precies te werk gaan als je maar wilt. Omdat je een park aan het runnen bent, zul je een hap van je tijd spenderen in de verschillende menu’s en tabellen, en Frontier Developments heeft goed hun best gedaan om dit zo makkelijk mogelijk te laten werken, zonder diepgang en opties op te offeren voor de perfectionisten. Pluimpje daarvoor, dus.

Ditzelfde kunnen we helaas niet zeggen wat betreft de besturing om achtbanen te bouwen, dit werkt namelijk toch niet zo lekker als we hadden gehoopt. Via een speciaal scenario legt de game overigens prima uit hoe het bouwen van je eigen kotsmachine werkt. Zo hebben scherpe bochten, loopings en heuvels drastische effecten op de opwinding, angst en misselijkheid van je gasten, waar het natuurlijk belangrijk is om de opwinding zo hoog mogelijk te houden en de misselijkheid juist weer zo laag mogelijk. Via realtime informatie en markeringen op je achtbaan kun je direct zien waar deze factoren pieken of juist dalen. Zodra je echter zelf mag gaan knutselen valt dit ietwat in het water. Omdat de plaatsing en timing van loopings, kurkentrekkers en heuvels drastische consequenties hebben op de algehele ervaring van de achtbaan, ben je wel érg veel tussen de constructie menu’s en test menu’s aan het wisselen, wat het proces an sich onhandig doet aanvoelen.

Je hebt alle opties van de pc-versie tot je beschikking en men heeft echt moeite gedaan om dit werkbaar te krijgen met de DualSense en dat is prima gelukt. Met de face-knoppen kun je stukken van de achtbaan bouwen en verwijderen en met de linker-pook kun je weer de bochten en andere eigenschappen inzetten. Het systeem gaat ook automatisch verder met de trend van je vorige geplaatste stuk. Als je dus een bocht hebt ingezet en dat stuk hebt geplaatst, zal de bouwer automatisch voor het volgende stuk ook een bochtstuk suggereren. Dit is in theorie natuurlijk heel fijn, maar het zorgt er ook voor dat je constant om je constructie aan het draaien bent met de camera om te kijken of je achtbaan wel de goede kant op gaat. Mocht je uiteindelijke achtbaan naderhand niet de juiste eerder genoemde scores behalen, dan begint dit moeizame proces weer van voren af aan. Het aansluiten van een muis en toetsenbord – wat Planet Coaster volledig ondersteunt – maakt het iets draaglijker, maar lang niet iedereen is daartoe in staat.

Geringe uitdaging, maar veel vrijheid

Er zijn in totaal drie verschillende modi in Planet Coaster te vinden: Career, Sandbox en Challenge. Zoals gezegd begint de Career modus met een tutorial om je alles uit te leggen, waarna je in 21 scenario’s steeds grotere uitdagingen tegen het lijf loopt. In de eerste levels heb je bijvoorbeeld vooral als doelstelling om slechts een aantal attracties te bouwen en een specifiek aantal gasten naar je park te lokken. Die zijn dus relatief simpel te behalen. Het is dan ook pas in de latere scenario’s dat de uitdaging om de hoek komt kijken, waar je je maandelijkse winst voor een aantal maanden moet vasthouden, je leningen moet afbetalen of de gemiddelde tevredenheid van je gasten boven een bepaald niveau moet zien te krijgen en houden. In de latere fases zul je alles uit de kast moeten halen en moeten blijven innoveren om de gasten geboeid en content te houden.

Voor de echte pretpark enthousiastelingen zijn er dan nog de Challenge en Sandbox modi, die veel op elkaar lijken. In de Challenge modus begin je met een compleet leeg park en krijg je beperkte middelen om de boel op gang te krijgen, met meerdere moeilijkheidsgraden om te selecteren. Zo heb je op Hard een lager budget om mee te werken en zullen je attracties ook sneller kapot gaan. In Sandbox kun je daarentegen juist compleet tekeer gaan met het bouwen van het ultieme attractiepark zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de inkomsten of het managen van andere zaken, wat dus is weggelegd voor de creatieveling. Frontier Developments heeft hiertoe ook een aantal toffe tools ingebouwd, zoals de Frontier Workshop. Je kunt namelijk op ieder punt één van je eigen gebouwde attracties – inclusief thematiek – uploaden naar de Workshop, zodat anderen daar gebruik van kunnen maken. Het is natuurlijk ook mogelijk om creaties – zelfs complete parken – van anderen te pakken en als template te gebruiken. Dit zorgt voor eindeloze creatieve mogelijkheden en een aantal creaties van de community zijn behoorlijk indrukwekkend te noemen.

Fijn oog voor detail

Ook op technisch gebied is er goed nieuws te melden. In vergelijking met de PlayStation 4-versie richt de nieuwe PlayStation 5-versie zich op een native 4K resolutie met een framerate van 60 frames per seconde. Omdat er na verloop van tijd behoorlijk veel activiteit in je park kan zijn, wil de framerate héél af en toe onder die vaste 60 dippen, maar de console corrigeert dat snel en omdat de game niet gericht is op je reflexen of reactietijd, is dat op het gebied van gameplay niet iets wat stoort. Het is vooral het oog voor detail wat de algehele presentatie uit de verf doet komen.

Zo zien de attracties en faciliteiten er zelfs van dichtbij verrassend scherp uit en springen in het oog met de felle en vrolijke kleuren, die je naar smaak ook nog eens kunt aanpassen. Als je dan in first-person in één van je achtbanen stapt en kijkt naar de gezichten van de bezoekers, dan zul je zien dat de animaties gedetailleerd zijn. Dit gaat bijvoorbeeld ook op voor de animaties van de verschillende mascottes, zoals ‘Chief Beef’ en ‘King Coaster’, die door je park zullen lopen om de gasten op charmante wijze te entertainen. Je speakers zullen tevens bol staan van de genietende bezoekers, het geratel van de achtbanen en de pompende muziek, wat je echt het gevoel geeft dat je in je eigen doldwaze attractiepark staat.