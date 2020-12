Veel gamers waren teleurgesteld toen Sony aankondigde dat de PlayStation 5 op het gebied van backwards compatibiliteit alleen zou werken met PlayStation 4 games. De PlayStation 3 en eerdere generaties worden (voor nu) dus overgeslagen, YouTuber Modern Vintage Gamer heeft nu echter wel iets heel bijzonders voor elkaar gekregen omtrent PS2-games.

In een nieuwe video laat de beste man namelijk zien dat het hem gelukt is om de PCSX2 emulator draaiende te krijgen op een next-generation console. Het apparaat in kwestie komt echter niet uit de stal van Sony, maar die van concullega Microsoft. MVG heeft dit voor elkaar gekregen middels de developer modus van de Xbox Series S, wat hem ertoe in staat stelde om de emulator op te starten.

Let wel dat dit geen kwestie is van opstarten en gaan. De emulator zelf is nog in ontwikkeling en MVG zelf geeft ook aan dat het opzetten van de emulator op Microsofts console flink wat moeite kost, buiten het feit dat het veelal afgeraden wordt door de fabrikanten van de consoles. Desondanks is het een bizar idee dat je klassieke exclusives zoals God of War, God Hand en ICO op de Xbox kunt spelen.