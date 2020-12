Square Enix brengt op 8 december patch 5.4 uit voor Final Fantasy XIV en in het geval van deze game betekent dat altijd nieuwe activiteiten en content. Dat is deze keer niet anders, want de komende update brengt een hele hoop nieuwe mogelijkheden naar de game.

Sterker nog, ‘Futures Rewritten’ – zoals de update heet – luidt de start van een nieuw hoofdstuk in het verhaal in, wat volgt op het slotstuk van de Shadowbringers questline. Gezien de nieuwe toevoegingen, features en content nogal uitgebreid zijn, hebben we hieronder een duidelijk overzicht.

Nieuwe main scenario quests – Nu het lot van de First is veiliggesteld, keren de Scions terug naar de Source. Maar zal de nieuwe toekomst waar ze nu naar uitkijken de geschiedenis ingaan als een lied van hoop… of een klaagzang?

– Nu het lot van de First is veiliggesteld, keren de Scions terug naar de Source. Maar zal de nieuwe toekomst waar ze nu naar uitkijken de geschiedenis ingaan als een lied van hoop… of een klaagzang? Nieuwe Raid Dungeon: Eden’s Promise – Het derde hoofdstuk van deze raid-serie voor 8 spelers gaat verder met het verhaal van Ryne en haar mysterieuze tegenhanger Gaia, die er samen in slaagden het evenwicht te herstellen tussen de elementen van de Empty. Patch 5.4 brengt nieuwe uitdagende gevechten – inclusief een nieuwe baas ontworpen door KINGDOM HEARTS®-regisseur en FINAL FANTASY-veteraan, Tetsuya Nomura – beschikbaar in de moeilijkheidsgraden normal en savage.

Een nieuwe trailer kan dan natuurlijk niet uitblijven, dus check die hieronder.