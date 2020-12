Skater XL is al geuime tijd verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en hoewel we de nodige kanttekeningen bij de game hebben geplaatst, is de titel dankzij de actieve community interessant om weer eens onder het stof vandaan te trekken.

Easy Day Studios, de ontwikkelaar, heeft aangekondigd dat ze alle community gecreëerde content en mods cross-platform beschikbaar zullen gaan stellen. Ergens later deze maand zullen alle community creaties beschikbaar zijn vanaf de PlayStation 4, Xbox One en pc, waardoor het cross-platform modding biedt als nieuwe feature.

Hetgeen spelers zoal kunnen downloaden en gebruiken van andere spelers zijn nieuwe maps en gear, waarbij de ontwikkelaar een continue stroom aan nieuwe content wil aanmoedigen. Hierdoor zal Skater XL een steeds meer rijk gevulde game worden.

“Skater XL has always been driven by its passionate community, and we have been blown away by the creativity and technical abilities of our devoted group of mod creators”, zegt Dain Hedgpeth, Co-founder van Easy Day Studios. “To be able to introduce these mods to players on all platforms is a huge step forward, not just for Skater XL, but for games evolving towards being open, creative platforms.”