Afgelopen september kondigde Ubisoft aan dat ze voor The Crew 2 een nieuw seizoensysteem zouden implementeren en de daad hebben ze nu ook bij het woord gevoegd. De eerste in een reeks van gratis updates is nu beschikbaar en heet “The Chase”. De update introduceert het bedrijf “Motorflix”; een televisieproducent waarvoor jij gaat rijden in verschillende shows, waarvan The Chase dus de eerste is.

Gedurende dit seizoen van vier maanden – wat weer is opgesplitst in twee episodes van ieder twee maanden – zul je gaan rijden voor de particuliere bank “Vault Corp” en moet je slechteriken op de hielen zitten voordat het ze lukt om de stad te ontvluchten. Middels de Motorpass kun je ieder seizoen vijftig gratis en premium beloningen vrijspelen, zoals exclusieve voertuigen.

Tijdens The Chase heb je overigens de kans om maar liefst 28 voertuigen te kopen of te ontgrendelen, zoals de Lamborghini Veneno Interception Unit 2013. Het plan van Ubisoft is om met iedere nieuwe episode ook speciale evenementen en nieuwe modi te introduceren.

Ten slotte is er voor 3D-artiesten nu de mogelijkheid om ieder seizoen een nieuw voertuig te ontwerpen, waarvan alleen de allerbeste toegevoegd worden aan het nieuwe Creators merk.

Benieuwd hoe dit er allemaal uitziet? Bekijk dan de teaser hieronder.