Fans van Hidetaka Suehiro – beter bekend als SWERY – kunnen volgend jaar met een nieuwe game van zijn hand aan de slag. The Good Life staat namelijk gepland voor aankomende zomer en zal uitkomen voor de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One en pc.

In The Good Life speel je als Naomi Hayward, een fotografe die werkt voor de krant. Zij wordt er op uit gestuurd om achter de geheimen te komen van de ‘vrolijkste stad ter wereld’. Je gebruikt je fototoestel om alles vast te leggen en je kan veranderen in een kat of hond om unieke skills te gebruiken.

Er is een trailer van de nieuwste game van SWERY verschenen, die een tipje van de sluier oplicht van wat je kunt verwachten. Deze video kan je hieronder bekijken.