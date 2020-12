XIII lanceerde vorige maand als remake, maar echt te spreken waren we niet over de game. Deze remake wordt geplaagd door bugs, een onnoemelijk aantal glitches en andere storende elementen, waardoor XIII bij momenten haast onspeelbaar is.

Ontwikkelaar PlayMagic en uitgever Microïds waren er na de release snel bij om excuses aan te bieden en ze beloofden beterschap. Inmiddels is de eerste stap naar beterschap gezet met het uitrollen van update 1.03. Deze update is goed voor maar liefst 261 fixes en toevoegingen, waarvan er 126 alleen al voor de artistieke stijl zijn.

Helaas hebben we geen compleet overzicht van alle patch notes, behalve de onderstaande punten. Beter iets dan niets en hopelijk neemt deze update veel van de tekortkomingen weg, want het is jammer om zo’n klassieker in erbarmelijke staat te zien verkeren.