Call of Duty: Black Ops Cold War heeft een nieuwe update gekregen en die richt zich onder andere op het verkrijgen van XP. De ontwikkelaar heeft gemerkt dat spelers er blijkbaar te lang over doen om hun wapens te levelen en daarom hebben ze dat ietwat aangepast. Door met specifieke wapens te spelen krijg je nu sneller XP, waardoor het wapen in kwestie sneller in level zal stijgen.

Deze aanpassing is van toepassing op de wapens zelf en dus niet modus gebonden. Dit werkt in de multiplayer, maar ook in de Zombies modus. Verder wordt er nog een bug in de map Nuketown ’84 gefixt, alle details hieronder in het overzicht.