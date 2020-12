Elke maand krijgt PlayStation Now een update en hoewel Sony de line-up voor deze maand nog niet officieel heeft aangekondigd, beginnen de nieuwe titels al te verschijnen op de service. Deze maand kunnen gebruikers van de streamingdienst met de volgende games aan de slag:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

The Surge 2

Stranded Deep

Darksiders III

Wreckfest

Broforce

Dit is op basis van de Japanse update en gezien Horizon: Zero Dawn al beschikbaar is in Europa, is het aannemelijk dat we daar een andere game voor in de plaats krijgen. Ook is de vraag nog even welke titels tijdelijk beschikbaar zijn en zodra we dat weten lees je het hier.