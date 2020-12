Special: DiRT 5 op de PlayStation 5 – Het is alweer bijna een maand geleden dat de liefhebbers van de DiRT-franchise hun hart konden ophalen in de nieuwste game in de franchise: DiRT 5. In onze review viel te lezen dat we toch tamelijk positief waren over de game. Deze review is geschreven op basis van de PlayStation 4-versie van de game, maar ondertussen hebben we een gratis upgrade ontvangen naar de PlayStation 5. Deze gratis upgrade geldt zowel voor de spelers die de standaard editie aanschaffen, als zij die de duurdere ‘Amplified Edition’ hebben toegevoegd aan hun bibliotheek. We namen nogmaals een kijkje om te zien of de beloofde verbeteringen het de moeite waard maken om deze game wederom te doorspitten.

Nieuw op de PS5

Op de officiële website van DiRT 5 staan alle aanpassingen waarover de PlayStation 5-versie beschikt: de toevoeging van een 120 fps instelling, snellere laadtijden, grotere grafische getrouwheid, de haptische feedback en natuurlijk de adaptieve triggers. 120 frames per seconde loopt natuurlijk zeer vlot, maar wij kozen voornamelijk voor de 60 fps optie met de beeldkwaliteit als prioriteit, aangezien deze instelling – voor ons – grafisch de minste ‘problemen’ met zich meebracht. Op 120 fps lijkt het alsof de cameraman die het gebeuren filmt enorm veel last heeft van Parkinson, waardoor het beeld ontzettend aan het schokken en beven is. Dit speelt simpelweg niet prettig, waardoor je al snel terugschakelt naar de meer stabiele 60 fps, waarbij dit niet aan de orde is.

Ook viel ons op dat de game af en toe crashte als we op 120 fps speelden, dus dan is er eens te meer reden om terug te schakelen naar 60 fps. Zoals al aangehaald in de review van de PlayStation 4-versie bevat DiRT 5 wat grafische probleempjes en ook deze zijn nog niet volledig opgelost in de PlayStation 5-versie. Zo is er nog steeds sprake van pop-in, met name als het op de schaduwen aankomt en de lucht wil nog weleens spontaan tussen zwart en wit gaan flikkeren, wat er best wel gek uitziet. Buiten dat kunnen we met veel enthousiasme melden dat de laadtijden een pak korter zijn, waardoor je na het selecteren van een race nog sneller in de actie zit. Maar we hadden wat dit betreft natuurlijk niets anders verwacht.

Wat de haptische feedback betreft, daar kunnen we alleen maar positief over zijn. Je krijgt nu nog meer het gevoel dat je je in de wagen begeeft dan voorheen. Van het gebrom van de motor tot het opschakelen van de versnellingsbak: je voelt het allemaal vrij precies. Ook voel je een beetje jouw omgeving rond de wagen, zoals de landing na een sprong. Echter hebben we het gevoel dat hier nog meer uitgehaald kan worden. Zo is het mogelijk om nog beter het gevoel van de ondergrond te simuleren, zoals het geval is in de PS5-versie van WRC 9 (waar we later op terugkomen). Zelf heeft Codemasters ook al aangegeven dat zij nog niet helemaal tevreden zijn over de haptische feedback en ze hebben laten weten dat hier nog aan gewerkt wordt. Het is nog even wachten tot die update komt, maar op dit moment mag de huidige staat als positieve vooruitgang ten opzichte van de PS4-versie gezien worden.

Ook de adaptieve triggers zijn zeker een goede toevoeging aan DiRT 5. Soms is je gaspedaal (R2) gemakkelijker in te duwen dan op andere momenten en hetzelfde geldt voor je rem (L2). Na dagen intensief spelen, kenden we zelfs spierpijn door de adaptieve triggers, wat wil zeggen dat we de game niet konden neerleggen, alsook dat de triggers toch wel wat te hard staan. Ondertussen heeft het team al wat aanpassingen gedaan en hebben ze de triggers iets minder stug gemaakt. Het blijft echter zeer aangenaam om wat meer weerstand te krijgen van de triggers, want zo voelt gas geven en remmen toch dat tikkeltje realistischer, ongeacht de lichamelijke ‘gevolgen’. Wij zijn er echt van overtuigd dat deze nieuwe evolutie in de PlayStation 5-controller zeer positief is voor alle racefans en we kijken al uit naar wat Codemasters en andere uitgevers tijdens deze generatie nog met de nieuwe mogelijkheden zullen doen.

Verder hebben we de indruk dat de audio nog verbeterd is ten opzichte van de PlayStation 4-versie. Je kan echt horen waar de speakers rond het circuit staan en het is zeer realistisch dat je tijdens elk rondje die geweldige soundtrack op bepaalde stukken van het circuit duidelijker kan horen dan op andere plekken verder van de speakers weg. Ook grafisch heeft het spel nog wat vooruitgang geboekt, want alles ziet er nog dat tikkeltje realistischer uit en vooral gedetailleerder dankzij de hogere resolutie en de capaciteit van de console om dit weer te geven, maar de grafische problemen blijven, zoals al eerder vermeld, toch aanwezig. Tot slot in het grafische kader: ray tracing is aanwezig in de game en zorgt voor subtiele details met betrekking tot lichteffecten en schaduwen, met name als je racet op het ijs of in de regen.

Om deze special af te sluiten willen we nog even een paar negatieve punten belichten. Het feit dat je jouw savegame van de PlayStation 4-versie niet kan meenemen naar de PlayStation 5 bijvoorbeeld. Voor ons was dit niet zo’n probleem aangezien wij de PlayStation 4-versie al grijs gespeeld hadden, maar wij kunnen ons indenken dat dit voor sommige spelers vervelend kan zijn als je je al halverwege de carrièremodus zou bevinden, om dan met de PlayStation 5-versie helemaal opnieuw te moeten beginnen. Ook kwamen game crashes vaker voor dan op de PlayStation 4. Dit wil allemaal niet zeggen dat het spel niet speelbaar is, maar hier zou toch ook eens naar gekeken moeten worden, want niets is frustrerender dan een race winnen om vervolgens, na een crash, te merken dat je de race opnieuw mag doen.

PS4 of PS5?

Op de PlayStation 4 waren wij al tevreden over DiRT 5 en nu zijn we dat zeker. Al bij al is er wat het verhaal en de carrièremodus betreft niets veranderd, maar de veranderingen zijn voornamelijk ter hoogte van de gameplay terug te vinden. Toch wel een belangrijk aspect, zeker als het om racegames gaat. Grafisch is de game er zeker op vooruit gegaan, maar het zijn vooral de haptische feedback en de adaptieve triggers die de beleving nog realistischer maken dan voorheen. Je krijgt steeds meer het gevoel dat je je echt in de wagen bevindt, en dat helpt om je helemaal in te leven. Aangezien je toch een gratis upgrade krijgt, zien wij niet in waarom niet iedereen die de PS4-versie in zijn of haar bibliotheek heeft staan, deze PS5-versie eens een kans zou moeten geven. Jammer is wel dat je save niet meekan, dit was een stuk gebruiksvriendelijker geweest. Iets om rekening mee te houden dus.