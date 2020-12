De Worms-franchise is één van de langstlopende gamereeksen die er bestaat. Fans van de serie kunnen sinds gisteren weer aan de slag met een nieuwe titel: Worms Rumble. Om de lancering te vieren is er een nieuwe trailer verschenen en die kan je onder dit bericht checken.

Worms Rumble is een Battle Royale game voor maximaal 32 spelers en het is het eerste deel dat gebruikmaakt van real-time gevechten. Er zijn in totaal drie maps beschikbaar waarop je solo en op teams gebaseerde modi kunt spelen.

Ben je een PlayStation Plus-abonnee, dan kan je Worms Rumble nu binnenhalen, want de game is één van de titels die deze maand wordt aangeboden met deze service. Het gaat dan zowel om de PlayStation 4- als de PlayStation 5-versie.