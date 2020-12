Vorige maand liet Koei Tecmo weten dat de twee NioH-delen ook naar de PlayStation 5 zullen komen en wel als remaster. Nu is er nieuwe informatie bekendgemaakt over deze games.

Op het Japanse Twitteraccount van NioH is gemeld dat NioH Remastered – The Complete Edition een foto modus zal krijgen. Dit was niet aanwezig in de originele versies. De bijgevoegde screenshot in de tweet laat zien dat er verschillende opties zijn om je foto aan te passen. Wat er allemaal mogelijk is zal hoogstwaarschijnlijk later bekend worden gemaakt.