Met de komst van de PlayStation 5 heeft Sony ingezet op nóg meer connectiviteit tussen spelers en hun games, met de introductie van Game Base als voorbeeld. Van hieruit kun je met een druk op de knop je bij een party voegen en in een spel springen.

Sony is de singeplayer games echter zeker niet vergeten, sterker nog, de grootste features van de PlayStation 5 draaien juist om singleplayer games. Dit zegt Vice, die naar eigen zeggen een interne presentatie van het Japanse bedrijf heeft weten te bemachtigen.

De presentatie moest men inzicht geven op de problemen waar spelers tegenaan lopen als het gaat om singleplayer games; onduidelijkheid over hoe lang sommige taken duren of dat ze na een bepaalde tijd een game weer opstarten en geen idee meer hebben van wat ze moeten doen.

Sony hoopt dit soort uitdagingen aan te gaan met de PlayStation 5 middels de Activity Cards. Vanaf deze kaarten kun je direct vanuit het systeem bijvoorbeeld een bepaalde sidequest direct opstarten, mét een tijdsindicatie, zodat je als speler ook precies weet waar je aan toe bent.