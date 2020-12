Eerder dit jaar werd de game Wonderful 101 opnieuw uitgebracht voor de huidige generatie consoles. Voor het eerst was de game ook beschikbaar op de PlayStation, waar deze eerst enkel beschikbaar was voor de Nintendo WiiU.

Nu enige tijd later is er alsnog voor gekozen om een demo beschikbaar te maken. Deze kun je downloaden vanuit de PlayStation Store via deze link. Mocht je dus nog twijfelen over een aanschaf van de game, dan is het via deze weg makkelijk uit te proberen.